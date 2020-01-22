Арно потерял лидерство в списке богатейших людей мира. Все из-за вспышки коронавируса

Первое место в рейтинге снова вернулось к основателю Amazon Джеффу Безосу. Он уступил лидирующую строчку списка Бернару Арно 17 января. Уже к 21 января состояние Безоса возросло на 489 миллионов долларов и достигло отметки в 116,1 миллиарда. Бернард Арно за эти несколько дней потерял 3,7 миллиарда. Теперь его состояние оценивается в 112,9 миллиарда. Третью строчку рейтинга по-прежнему занимает основатель Microsoft Билл Гейтс — его состояние оценивается в 110,4 миллиарда долларов.

Лидерство в списке Forbes Арно упустил из-за падения акций LVMH, которое произошло на фоне вспышки пневмонии в Китае.

Как предполагают аналитики, ситуация в КНР может повлиять на рынок люксовых товаров. Обычно их продажи увеличиваются перед китайским Новым годом (в этом году его празднуют 25 января).

Вспышка пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее медики установили причину болезни — ею стал неизвестный ранее науке вид коронавируса. Сейчас уже более 200 человек по всему миру заболели новым коронавирусом 2019-nCoV. От осложнений, которые он вызвал, в Китае умерли четыре человека. Теперь его признали биологической угрозой населению России.