Армянского офицера застрелили на границе с Азербайджаном

Военные Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на участке населенного пункта Ерасх Араратской области на границе с Нахичеванской Автономной Республикой. В результате обе стороны понесли потери, заявили в Минобороны Армении.

Снайперский огонь был открыт по армянским военным утром 16 августа. В результате погиб старший прапорщик Ваан Татосян. Ем было 46 лет. В ведомстве добавили, что армянские ВС открыли ответный огонь, в результате чего в рядах азербайджанской армии тоже есть пострадавшие. Минобороны также принесло соболезнования членам семьи, родственникам и коллегам погибшего.

Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Армения заявила, что азербайджанские военные пытаются провести определенные работы по уточнению границ на одном из приграничных участков Сюникской области.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что готов возобновить переговоры с Азербайджаном по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, углубление и нормализация отношений Еревана и Баку — это важное направление политики армянских властей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ заявил, что Баку тоже готов к переговорам с Ереваном. Но при этом он отметил, что армянская сторона может бояться подписать документы о мире.