08 декабря 2022, 17:44
Армянское правительство решило создать Службу внешней разведки
Правительство Армении приняло постановление о создании СВР (Служба внешней разведки). Об этом сообщил ТАСС.
«Новое ведомство займется разведкой и борьбой с терроризмом», — цитирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна RT.
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Служба внешней разведки будет подчиняться руководителю правительства. Отмечается, что решение о создании СВР должен еще обсудить парламент республики.
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Армения
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