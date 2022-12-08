Мир 08 декабря 2022, 17:44 Армянское правительство решило создать Службу внешней разведки

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Правительство Армении приняло постановление о создании СВР (Служба внешней разведки). Об этом сообщил ТАСС.

«Новое ведомство займется разведкой и борьбой с терроризмом», — цитирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна RT.

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Служба внешней разведки будет подчиняться руководителю правительства. Отмечается, что решение о создании СВР должен еще обсудить парламент республики.

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