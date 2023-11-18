Мир 18 ноября 2023, 15:07 Армянский военный пострадал при обстреле со стороны ВС Азербайджана РИА «Новости»

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Военнослужащий из Армении получил ранение в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.

По данным ведомства, выстрел произошел сегодня, 18 ноября, около 08:50 по московскому времени.

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«В результате выстрела ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий», — говорится в опубликованном заявлении.

В армянском Минобороны уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое, опасность для его жизни отсутствует. Ведется расследование для установления обстоятельств случившегося.

При этом сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля смогла договориться с Азербайджаном по «основным принципам мира». При этом он посетовал на то, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и «часто не понимают друг друга».