Армянский военный погиб во время перестрелки на границе с Азербайджаном

Армянский военный погиб в результате перестрелки на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

По данным ведомства, перестрелка произошла в 70 километрах от Еревана на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Подразделения ВС Азербайджана пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники для продвижения боевых позиций. После ответных действий армянской стороны, которые были направлены против работ, азербайджанские военные начали стрелять в направлении армянских позиций.

«В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери», — заявили в Минобороны.

В последние месяцы отношения этих странах накалились из-за Нагорного Карабаха, на который претендуют оба государства. В конце сентября 2020 года в этом регионе произошел вооруженный конфликт, в котором участвовали Армения и Азербайджан. Его жертвами стали как военные, так и мирные граждане.

В начале ноября при участии России стороны договорились о мире. По соглашению, Армения и Азербайджан должны были обменяться военнопленными, разминировать линию соприкосновения. За обстановкой в Карабахе следят российские миротворцы.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что именно Россия внесла решающий вклад в остановку конфликта в Нагорном Карабахе.