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    21 декабря 2020, 13:16

    Армянский священник отказался жать руку Пашиняну. Видео

    Андрей Иванов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в храме в городе Сисиан Сюникской области Армении. Он поставил свечку и протянул священнику руку, но служитель церкви от рукопожатия отказался и жестом показал главе армянского правительства на выход.
    Армянский священник отказался жать руку Пашиняну. Видео

    В Сюникской области сегодня проходит митинг противников Пашиняна. Местные жители считают, что расположение новых боевых постов Азербайджана угрожает их безопасности. Люди блокируют улицы населенных пунктов и перекрывают дороги.

    Акции оппозиции против Пашиняна начались на следующий день после того, как он подписал совместное с Россией и Азербайджаном заявлении о прекращении огня в Карабахе. Многие обвинили премьера Армении в том, что он сдал регион Баку. Пашинян объяснил, что поступил так по совету военных, чтобы остановить кровопролитие.

    После подписания документа в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые помогают беженцам вернуться домой, следят за соблюдением договоренностей, разминируют территорию и восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру.