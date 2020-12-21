Армянский священник отказался жать руку Пашиняну. Видео
В Сюникской области сегодня проходит митинг противников Пашиняна. Местные жители считают, что расположение новых боевых постов Азербайджана угрожает их безопасности. Люди блокируют улицы населенных пунктов и перекрывают дороги.
Акции оппозиции против Пашиняна начались на следующий день после того, как он подписал совместное с Россией и Азербайджаном заявлении о прекращении огня в Карабахе. Многие обвинили премьера Армении в том, что он сдал регион Баку. Пашинян объяснил, что поступил так по совету военных, чтобы остановить кровопролитие.
После подписания документа в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые помогают беженцам вернуться домой, следят за соблюдением договоренностей, разминируют территорию и восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру.