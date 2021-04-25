Армянский президент принял отставку правительства Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Указ за подписью главы республики опубликован на его сайте.

«На основании 130-й статьи конституции принимаю отставку правительства», — гласит документ.

Пашинян в воскресенье объявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Они запланированы на 20 июня.

Премьер Армении еще в марте анонсировал свою апрельскую отставку. Политолог Константин Калачев тогда заявил в беседе с «360», что у Пашиняна весьма неплохие шансы победить на выборах. Эксперт отметил, что даже если победу одержит оппозиция, ей все равно придется поддерживать отношения с Россией.

Эта отставка носит технический характер, до выборов Пашинян продолжит исполнять свои обязанности. Вместе с Пашиняном в отставку подали и члены его кабинета. Премьер-министр Армении заявил, что на выборах будет выступать кандидатом в руководители кабмина от партии «Гражданский договор», сообщил сайт kp.ru.