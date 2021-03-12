Армянский политолог объяснил, почему Давтян станет главой Генштаба вопреки президенту

Возражения президента Армении Армена Саркисяна против назначения главой Генштаба страны Артака Давтяна, вероятно, не помешают этому генералу занять свой пост. Такое мнение в разговоре с «360» высказался армянский политолог Александр Искандарян.

«Этот конфликт — сочетание двух вещей, двух обстоятельств. Во-первых, юридического. У нас республика парламентская», — сказал эксперт.

По его словам, у президента страны почти церемониальные полномочия.

«Он может подписывать или не подписать [документы]. В случае кризисов так и случается. Но все равно указ премьера вступает в силу. Это юридическая коллизия», — заявил собеседник «360».

По его словам, президент может возвратить указ премьеру с возражениями, премьер может возразить президенту. После этого документ нужно либо отправить в Конституционный суд, либо же президент должен его подписать.

«Если из Конституционного суда указ придет обратно, то даже без подписи указ становится действительным, и начальник Генштаба занимает свое место», — добавил политолог.

Также существует политическая коллизия, при которой разногласия возникают между различными частями элит: армейской верхушкой и политической верхушкой.

Политолог отметил, что претендующий на должность главы Генштаба Армения Артак Давтян — карьерный военный. Широкой общественности он до последнего время был не очень известен, хотя уже был главой Генштаба с 24 мая 2018 года по 8 июня 2020 года.

Армения — страна, у которой есть риски, связанные с не очень благоприятным для страны соседством. Особенно после проигранной войны армия — чрезвычайно важный для страны институт. Практически весь высший генералитет высказался за отставку премьера, открыто высказался, письмом. Поменяют какую-нибудь личность — начштаба или еще кого-то, но этот осадок останется же Александр Искандарян политолог, директор Института Кавказа в Ереване.

Он добавил, что большинство армян относятся к происходящему, как «к проявлению хаотичности и неотлаженности властных структур после войны». По его мнению, руководить Генштабом в любом случае будет системный человек.

Это такая среда, которая требует назначений изнутри корпорации. Внутри корпорации случились сложности с политическим руководством. Приходится выбирать из людей, из которых выбирать не очень получается

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил кандидатуру генерала-лейтенанта Артака Давтяна на пост главы Генштаба. Главу государства вернул премьер-министру Николу Пашиняну его ходатайство со своими возражениями. Ранее с этой должности был уволен Оник Гаспарян, который критиковал Пашиняна и требовал его отставки.