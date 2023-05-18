Мир 18 мая 2023, 20:33 Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию РБК: ереванский коньячный завод прекратит экспорт своей продукции в Россию Pxhere

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Ереванский коньячный завод, производящий коньяк «Арарат», прекратит экспорт своей продукции на российский рынок. Об этом сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, написал РБК в Telegram-канале.

«Это, по его словам, может создать проблемы с закупкой винограда у фермеров», — написало издание.

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С 1998 года Ереванский коньячный завод принадлежит французскому производителю и дистрибьютору алкогольных напитков Pernod Ricard.

В мае компания заявила, что не будет поставлять продукцию в Россию. Таким образом россияне могут остаться не только без «Арарата», но и других популярных напитков: текилы Olmeca, рома Havana Club, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водки Absolut и шампанского Perrier Jouet.

Однако стоит помнить, что алкоголь очень вреден для организма. Опасны даже сладкие, крепленые вина и коктейли — в них содержится большое количество сахаров и этанола, губительных для печени.

Минздрав с целью защиты населения предложил сократить часы продажи алкоголя и увеличить минимальный возраст покупателя. Напитки крепостью выше 17,5% можно будет купить только до 20:00.