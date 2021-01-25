Армянский депутат устроил акцию за свободу военнопленных в ПАСЕ

Депутат из Армении Эдмон Марукян в преддверии заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) устроил протест с требованием оказать давление на Азербайджан. Политик потребовал освобождения военнопленных.

Парламентарий устроил демарш и обратился к членам ПАСЕ с требованием оказать международное давление на власти Азербайджана. Армянский депутат призвал Баку освободить военнопленных и гражданских лиц.

Марукян, возглавляющий партию «Просвещенная Армения», держал в руках табличку, на которой на нескольких языках можно было прочитать надпись «Свободу армянским военнопленным в Азербайджане». Об этом сообщило агентство Sputnik Armenia. Депутат рассказал об этой акции на своей странице в соцсети Facebook.

Армянский оппозиционный политик Вазген Манукян ранее объяснил причину поражения своей страны при конфликте в Нагорном Карабахе. По мнению Манукяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян мог избежать обострения ситуации в регионе, а также сохранить главные позиции.