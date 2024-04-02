Мир 02 апреля 2024, 13:01 Армянский депутат предрек серьезные проблемы из-за разрушения отношений с Россией Депутат Манукян: разрушение отношений с Россией навредит Армении Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Разрушение отношений с Россией обернется серьезным проблемам для Армении. Депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила в интервью РИА «Новости», что страна не должна стать разменной монетой геополитических игр.

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр», — подчеркнула она.

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Манукян напомнила, что Россия — стратегический союзник Армении. Разрыв отношений в первую очередь навредит республике как в политическом, так и в экономическом планах.

«А если к этому добавить вопросы безопасности, то можно однозначно утверждать, что в случае такого разворота наша страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям», — отметила Манукян.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Республика хотела определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Также он говорил, что ОДКБ якобы оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.