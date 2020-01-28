Армянский чиновник призвал затравить девушку в соцсети и стал безработным

Армянского чиновника Генрика Артеняна уволили из-за призыва к травле девушки, который он разместил в соцсетях. По этой причине в стране впервые лишили депутатского мандата.

Об этом сообщило издание Jam-news. Чиновник опубликовал на своей странице в Facebook stories, в которой выложил фотографию девушки с фамилией Товмасян. Он уточнил, что это аккаунт дочери председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна.

«Это страничка дочери Грайра Товмасяна. Ну-ка, покажите себя, народ», — написал Артенян.

Запись вызвала волну возмущения среди пользователей социальной сети. Stories чиновника назвали призывом к травле дочери Товмасяна. Чуть позже выяснилось, что девушка с фотографии не имеет никакого отношения к председателю Конституционного суда. Оказалось, что Артенян разместил ссылку на профиль однофамилицы Товмасяна.

В результате представители правящей партии Армении «Мой шаг» — именно к ней принадлежал Артенян — созвали экстренное заседание. Они решили, что чиновник должен сложить полномочия.