Армянских солдат госпитализировали после драки с азербайджанскими военными

Накануне армянские и азербайджанские военные подрались. В результате пришлось госпитализировать 11 человек со стороны Армении. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны страны.

«В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

До этого в министерстве сообщили, что ситуация была сглажена усилиями командования. В пресс-службе также отметили, что в целом обстановка стабильная. Подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях 12–13 мая.

В четверг на границе с Азербайджаном — на участке Гегаркуникской области — произошла предупредительная стрельба. Армянское Министерство обороны объяснило это проникновением азербайджанских силовиков.

В результате командир азербайджанских вооруженных сил связался с командиром армянской части и попросил его прекратить огонь. Он также извинился и сказал, что стрельба была случайной.