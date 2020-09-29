Армянские военные уничтожили бронетехнику Азербайджана в Карабахе

Армии Азербайджана и Армении продолжают вести боевые действия в Нагорном Карабахе. Утром 29 сентября армянские военные уничтожили колонну азербайджанской бронетехники. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По словам Степянан, сейчас на линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои различной интенсивности. Военные действия сопровождаются артподготовкой со стороны Азербайджана, но на нескольких направлениях армии Армении удалось отразить атаки.

«На отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике. В частности, ранним утром на южном направлении была уничтожена колонна бронетехники противника», — написала пресс-секретарь в Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обострении конфликта и нарушении перемирия. Некоторые страны, в числе которых была Россия, призвали стороны к сдержанности и прекращению военных действий.

При этом Турция выразила готовность оказать Азербайджану любую помощь. В Армении утверждают, что Анкара уже направила военных в зону конфликта. Кроме того, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нужно покончить с «оккупацией Арменией территорий Азербайджана».