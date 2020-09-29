Армянские военные показали видео с уничтожением азербайджанского беспилотника

Министерство Армении сообщило о сбитом беспилотнике ВС Азербайджана. Ракетный удар прошел во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook о сбитом азербайджанском беспилотнике. Позже военное ведомство опубликовало видео с атакой воздушного судна.

Днем 29 сентября Азербайджан с помощью турецкого беспилотника атаковал армянский город Варденис. Во время нападения пострадали мирные жители. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян пообещал, что за свои действия Баку получит «адекватный военно-политический ответ».

Армения и Азербайджан развязали военные действия в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны перекладывают друг на друга вину в нарушении перемирия и обострении ситуации. Россия призвала страны прекратить огонь и любые попытки радикализации конфликта. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предоставить помощь Азербайджану и призвал покончить с «оккупацией Арменией территорий Азербайджана». Ереван заявил, что Анкара уже направила военных в зону конфликта.