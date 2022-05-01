Позиции азербайджанских военных в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны Армении. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

Ведомство сообщило, что инцидент произошел в населенном пункте Зяйлик, рядом с государственной армянской границей. По его версии, армянские войска стреляли с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа.

«Потерь среди личного состава и техники нашей армии нет. Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Управление азербайджанскими войсками уточнило, что в настоящее время обстановка в этом направлении стабильна и находится под контролем.

Ранее глава Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о вовлечении России в процесс установления мира с Азербайджаном.