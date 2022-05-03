Армянские оппозиционеры вновь начали перекрывать центральные улицы Еревана

Оппозиционные активисты Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь вышли на центральные улицы Еревана 3 мая. Уже блокирован один из проспектов, образовалась большая пробка из автомобилей, сообщил ТАСС.

В акции участвует сын второго президента страны Роберта Кочаряна — Левон Кочарян. Активисты скандируют антиправительственные лозунги.

Правоохранители требуют открыть движение по центру города. Уже начались задержания.

Акции протеста в Армении начались на прошлой неделе, причиной стали заявления Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Представители фракции «Честь имею» и сторонники движения «Сопротивление» заявили, что это путь к разрушению Армении и необходимо оказать сопротивление тандему Азербайджана и Турции, а не говорить об уступках.

Накануне утром активисты также перекрыли центральные улицы Еревана, выйдя с протестными акциями. Вечером группа оппозиционеров провела короткий митинг на площади Франции, после чего прошествовала по центральным улицам города. По данным правоохранителей, к вечеру 2 мая задержать удалось 244 участника акции.