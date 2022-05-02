Армянские оппозиционеры перекрыли центр Еревана во время акций с требованием отставки Пашиняна

Армянские оппозиционеры утром в понедельник, 2 мая, перекрыли центральные улицы Еревана, выйдя с масштабными акциями протеста. Оппозиционные силы требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Спецсилы полиции уже задержали первых активистов, сообщил ТАСС.

Оппозиционеры перекрыли проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие. В центре города большое скопление автомобилей. Полиции удалось разблокировать часть улиц, движение транспорта по ним возобновилось.

Новый всплеск протестной активности Армении связан с заявлениями Пашиняна о продолжении переговорного процесса по Нагорному Карабаху. Против этого выступили фракция «Честь имею» и сторонники движения «Сопротивление». Акции протеста начались на прошлой неделе в разных регионах страны.

Как отметил депутат от блока «Айастан» Артур Хачатрян, мир «невозможен в таком слабом уязвимом состоянии» и сейчас стоило бы оказать сопротивление тандему Азербайджана и Турции, а не идти на примирение и уступки.