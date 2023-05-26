Мир 26 мая 2023, 20:09 Армянские диверсанты пытались прорваться через границу в Азербайджане Trend: азербайджанские ВС предотвратили прорыв армянских диверсантов через границу РИА «Новости»

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Подразделения азербайджанской государственной пограничной службы предотвратили прорыв армянской диверсионной группы через границу. Об этом сообщило местное агентство Trend.

Попытку прорыва пресекли на участке границы в Зангиланском районе. Пограничники обезвредили группу армянских диверсантов. Двух членов ДРГ, по имеющимся данным, задержали.

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По данным госпогранслужбы Азербайджана, несколько членов диверсионной группы смогли бежать. Оперативная обстановка находится под контролем, уточнили в ведомстве.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга. По его словам, у стран «нет территориальных претензий».

Ранее Пашинян заявил о готовности Армении признать территорией Азербайджана 86 тысяч квадратных километров, которые включают в себя земли Нагорного Карабаха. Но ответ в Баку должны признать 29,8 тысячи квадратных километров сопряженной территории частью Армении.