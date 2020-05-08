Армянские депутаты пошли друг на друга стенка на стенку из-за оскорблений. Видео

Массовая драка произошла между депутатами в парламенте Армении. Видеозапись, на которой политики выясняют отношения в сессионном зале, опубликовали в YouTube.

В потасовке участвовали парламентарии, которые входят в правящий политический альянса «Мой шаг» под руководством премьер-министра страны Никола Пашиняна, а так же члены оппозиционной оппозиционной партии «Просвещенная Армения», лидером которой является Эдмон Марукян.

Драка началась из-за оскорблений, которые парламентарий одной партии высказал в адрес противников. В результате депутаты сбежали с трибун в центр зала. Некоторые участвовали в потасовке, другие — пытались ее разнять и успокоить своих коллег. Драка длилась несколько минут. В результате спикер парламента Арарат Мирзоян объявил вынужденный перерыв в заседании парламента.

Точных причин драки ни одна из сторон не назвала.