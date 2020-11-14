Армянская церковь обвинила азербайджанцев в осквернении храма в Шуши

Азербайджанцы вошли в карабахский Шуши и осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Об этом заявила Армянская апостольская церковь (ААЦ).

«С сожалением отмечаем, что вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости», — сказано в сообщении ААЦ в Facebook.

На опубликованной фотографии видно, что на стенах храма кто-то оставил черные надписи.

Источник фото: facebook.com/armchurchmoscow

В ААЦ отметили, что Азербайджан продолжает культурный геноцид, который десятилетиями реализуется в стране и Нахичеванской Автономной Республике. Армянская церковь призвала международное сообщество и межкультурные структуры принять соответствующие меры, чтобы пресечь подобные действия.

Ранее резидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул важность сохранения христианских храмов и монастырей, которые находятся в районах, переходящих Азербайджану в рамках реализации трехстороннего соглашения. Алиев заверил, что понимает всю значимость сохранения религиозных объектов, пишет «Газета.ru».