Армянская оппозиция окружила резиденцию президента

Армянские протестующие собрались возле резиденции президента Ильхама Алиева. Они требуют отменить увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщило РИА «Новости».

«Наше главное требование, чтобы президент не поддавался на шантаж премьера и направил ходатайство об отмене увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна в Конституционный суд», — заявил координатор оппозиционного «Движения за спасение Родины» Ишхан Сагателя.

Здание уже оцепили сотрудники полиции. Они не препятствуют проведению митинга и не реагируют на призывы протестующих. Президент Алиев уже пообещал встретиться с оппозиционной делегацией в ближайшие минуты. На встрече они обсудят пути выхода из сложившегося политического кризиса.

Ночью около армянского парламента в Ереване собрались около 200 противников премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они разбили палаточный городок и жгли костры, так как на улице было холодно. Обстановка была мирная и спокойная, к кострам приглашали погреться и полицейских.