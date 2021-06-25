Армию Узбекистана привели в боеготовность из-за обстановки в Афганистане

Оборонное ведомство Узбекистана привело армию в полную боевую готовность из-за обострения ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщила «Русская планета».

По данным издания, экстренная проверка организована в подразделениях Юго-западного и Ташкентского особых военных округов, в частях ВВС и противовоздушной обороны. Проверяются практические навыки и готовность личного состава. Проверка объясняется усугублением ситуации в Афганистане, в частности в приграничных районах.