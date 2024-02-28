Мир 28 февраля 2024, 09:37 Армию США сократят из-за недобора США сократят армию почти на 25 тысяч человек из-за недобора U.S. Department of Defense

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Соединенные Штаты Америки сократят национальную армию на 24 тысячи человека из-за недобора персонала. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Армию Соединенных Штатов сократят почти на 5%. Но, по данным авторов материала, это затронет вакантные должности. То есть солдат сокращение не коснется. Армия не просит увольняться действующих бойцов.

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«Пока армия нарастит внутреннюю численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, увеличится число фактически размещенных там солдат», — указали представители армии США.

По данным The Washington Post, сокращение коснется тех, кто занимался борьбой с повстанцами в Ираке и Афганистане. Также увольнение грозит специалистам в области обучения военных и других подобных направлений.

Министр Кристин Вормут пояснила, что Соединенные Штаты отходят от борьбы с терроризмом. Поэтому национальной армии, по ее словам, такие подразделения больше не нужны.