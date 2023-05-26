Мир 26 мая 2023, 16:54 Армию Сербии привели в состояние максимальной готовности Глава Сербиии Вучич привел армию в состояние боеготовности из-за ситуации в Косове YouTube

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Сербский лидер Александр Вучич привел армию республики в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в непризнанном Косове. Об этом сообщило издание «Вечере новости».

«Президент Сербии <…> подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень и приказал срочное движение в сторону административной линии с Косово и Метохией», — отметили в публикации.

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Также Вучич призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербским народом в Косове.

Информацию о срочном выдвижении подразделений к административной границе непризнанной территории подтвердил в соцсетях вице-премьер, глава Минобороны республики Милош Вучевич.

По его словам, президент Сербии Александр Вучич, являющийся верховным главнокомандующим страны, подписал указ о повышении боевой готовности подразделений армии «до наивысшего уровня».

«И приказал им оперативно выдвигаться в направлении административной линии с Косовом и Метохией», — уточнил Вучевич.

Портал Kosovo online писал, что 26 мая сербы вышли на акцию протеста возле зданий муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере Косова. Они отказались пускать туда косовоалбанских силовиков и чиновников. Косовские правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Причиной волнений, по данным РИА «Новости», стали выборы глав этих муниципалитетов в конце апреля. До этого органы управления состояли там в основном из кандидатов от партии «Сербский список». Но на этот раз они бойкотировали выборы из-за давления косовоалбанских властей. Горожане поддержали решение партийцев.