Мир 24 июня 2023, 18:08 Армию Польши привели в повышенную боевую готовность «Военное обозрение»: президент Польши Дуда привел армию в повышенную боевую готовность РИА «Новости»

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Польский президент Анджей Дуда поручил привести армию страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщило издание «Военное обозрение» со ссылкой на телеобращение политика.

Кроме того, Дуда в субботу провел переговоры министром обороны и премьер-министром страны, а также рядом представителей союзников Польши.

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«Мы держим под своим постоянным наблюдением ситуацию на восточной границе», — написал политик в Twitter.

Ранее Дуда позволил себе сравнение России с диким зверем, которого якобы необходимо пристрелить. Ему резко ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнивший о казнях на Красной площади в XVIII веке за подобные высказывания.

Польский президент также заявлял, что Россия могла бы претендовать на часть территорий на берегу Средиземного моря, однако это станет возможным исключительно после возвращения новых регионов в состав Украины.