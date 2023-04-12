Мир 12 апреля 2023, 14:07 Армию Китая призвали готовиться к реальным боевым действиям Председатель КНР Цзиньпин призвал армию готовиться к реальным боевым действиям Википедия

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Китайским военным нужно усилить подготовку к реальным боевым действиям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК, сообщило Центральное телевидение.

«Необходимо усилить подготовку военных к реальным боевым действиям», — сказал он.

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Также Цзиньпин отметил, что нужно обновлять тактику и методы обучения военнослужащих и углубить исследования в сфере военного искусства.

«Следует энергично развивать Вооруженные силы Китая и средства, внедрять новую технику для формирования реальных боевых возможностей. Необходимо проявить упорство в построении новой эффективной военной системы», — добавил глава КНР.

В 2015 году китайские власти объявляли о планах реформировать свои войска для повышения их эффективности. Си Цзиньпин подчеркивал, что намерен создать армию, способную дать отпор любому врагу, и отмечал, что важнейшим требованием к армии является умение побеждать на поле боя.