Армию для сдерживания мигрантов из Северной Африки задействовали в Испании

Армию для сдерживания мигрантов из Северной Африки задействовали в испанском городе Мелилье, сообщила газета El País.

Отмечается, что граждане соседней страны пытаются незаконно проникнуть в город. Также армию подняли в Сеуте, где без разрешения пересекли границу восемь тысяч человек. Новая волна мигрантов появилась после обострения противостояния Испании и Марокко, написала «Газета.ru».

Причиной происходящего является то, что в одной из испанских больниц на излечении от СОVID-19 находится лидер Народного фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро Брахим Гали. Фронт выступает против Марокко за освобождение территории Западной Сахары.