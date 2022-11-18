Эксклюзив 18 ноября 2022, 00:18 Армия Зеленского может сражаться только при наличии живого щита «Голос Мордора»: Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей, потому что не жалеет их РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказался от эвакуации населения. По его мнению, это улучшает мотивацию военных: им есть кого защищать. Этим высказыванием Зеленский открыто признал, что использует население своей страны в качестве живого щита, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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«Волосы встанут дыбом»

То, как это происходит, мы уже видели и слышали массу свидетельств. Например — из многострадального Мариуполя, где боевики нацистского полка «Азов» попросту не выпускали мирных жителей из города, хотя российские военные предоставляли коридоры.

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Зато украинские военные весело развлекались, загнав всех жителей в подвалы и затем отстреливая тех, кто вышел набрать воды. Или просто стреляли из танков и артиллерии по квартирам, где еще оставались люди.

Я уж не говорю о пытках и издевательствах в отношении тех, кто был заподозрен в симпатиях к России. И уверен, что, когда все закончится, мы узнаем такое об отношении ВСУ к мирным жителям, что волосы встанут дыбом.

В Херсоне творится настоящий ад

Сейчас настоящий ад творится в Херсоне, куда закрыт доступ даже западным средствам массовой информации. Понятно, что там готовят очередную Бучу, но это только одна причина. Другая причина — в зверствах ВСУ и местных жителей-«ждунов» в отношении тех, кто был за Россию. Не знаю, сколько таких там осталось, скорее всего, немного. Потому что город был вовремя эвакуирован, позаботились о гражданских.

Тем не менее, приходят новости о массовых расстрелах, исчезновении людей, а фото примотанных скотчем к столбам публикует даже западная пресса. Уверен, что почти все, кто подвергается сейчас репрессиям в Херсоне, — обычные украинские граждане, которые не испытывали симпатий к России и остались в городе. Такие же «ждуны». Но сведение личных счетов и банальный грабеж никто не отменял. А для этого сейчас самое лучшее время.

Кстати, тот же Херсон вскоре снова может оказаться зоной боевых действий, но при этом Зеленский и не собирается никуда эвакуировать оставшееся население. Именно потому, что его армия нормально сражается только при наличии живого щита.

Людей им не жаль

Кстати, это касается и ПВО. Зенитно-ракетные комплексы размещаются во дворах жилых домов, ракеты попадают по городской застройке, а обломки того, что удается сбить, падают прямо на головы живущих в городах. Подозреваю, что и это не от того, что не жаль людей, а чтобы у военных «была мотивация защищать людей».

Тяжелые наркотики не только изменяют сознание, но и делают из человека абсолютного мерзавца. Тем более, что задатки уже были.