06 декабря 2023, 22:42
«Армия закипает». Немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ
Немецкий генерал Катер: в рядах ВСУ растет недовольство властью
Среди украинских военных назревает беспокойство, вызванное недовольством властью. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.
«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — поделился военный.
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Катер добавил, что украинские военнослужащие очень устали, потому что им приходится практически круглосуточно воевать без надежды на ротацию.
Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что неудачи и большие потери ВСУ лишили президента Украины Владимира Зеленского уверенности. По словам Дэвиса, тот уже сам не верит в то, что говорит своим солдатам. При этом эксперт выразил уверенность, что дальше ситуация для ВСУ и украинских властей будет только ухудшаться.
Во вторник, 5 декабря, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией без помощи США.
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