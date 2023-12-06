Мир 06 декабря 2023, 22:42 «Армия закипает». Немецкий генерал предупредил Зеленского об угрозе от ВСУ Немецкий генерал Катер: в рядах ВСУ растет недовольство властью flickr.com

Читать 360tv в

Среди украинских военных назревает беспокойство, вызванное недовольством властью. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.

«Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — поделился военный.

Реклама

Катер добавил, что украинские военнослужащие очень устали, потому что им приходится практически круглосуточно воевать без надежды на ротацию.

Ранее американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что неудачи и большие потери ВСУ лишили президента Украины Владимира Зеленского уверенности. По словам Дэвиса, тот уже сам не верит в то, что говорит своим солдатам. При этом эксперт выразил уверенность, что дальше ситуация для ВСУ и украинских властей будет только ухудшаться.

Во вторник, 5 декабря, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией без помощи США.