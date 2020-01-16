Армия взяла под контроль район около российского посольства в Ливане

Полиция и армия взяли под контроль район в Бейруте, где находится посольство России в Ливане. Протестующие устроили пикет неподалеку от посольства, требуя у полицейских освобождения демонстрантов.

К месту беспорядков направили армию, военные блокировали для демонстрантов подступы к району, где собрались протестующие. Оставшихся активистов ливанские военные разогнали с применением силы и слезоточивого газа, передает РИА «Новости».

Столкновения начались на улице Корниш эль-Мазраа у здания полиции, которое находится напротив российской дипмиссии, так что посольство России попало в район беспорядков случайно. Протестующие требовали освободить задержанных демонстрантов, в здание полиции кидали камни и петарды, несколько из них разорвались на территории российского посольства.

По информации ливанского Красного креста, в столкновениях с полицией пострадали не менее 35 демонстрантов и более 15 полицейских, в российском посольстве пострадавших нет.

Из-за беспорядков полицейские освободили около 10 из 59 задержанных демонстрантов, но тут же забрали новых участников протестной акции.