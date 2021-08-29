Армия Турции получила на вооружение новый ударный беспилотник Bayraktar Akinci

Церемония передачи на вооружение новых ударных беспилотников Bayraktar Akınci Attack прошла в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые аппараты станут главным оружием страны для контроля ситуации в регионе. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В своем выступлении турецкий лидер поблагодарил разработчиков нового беспилотника. Эрдоган отметил, что Bayraktar Akıncı Attack стал новым символом технических возможностей страны и подтверждением владычества Турции в небе.

«Те, кто хочет действовать в нашем регионе, сначала посмотрят на Турцию, чтобы получить ее согласие. С Akınci переговоры с нами пойдут по другому сценарию», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что следующим шагом в развитии беспилотников станет разработка аппаратов, которые смогут самостоятельно взлетать и садиться на авианосцах с короткими взлетно-посадочными полосами. Такие авианосцы уже поступили на вооружение в турецкий военный флот.

По словам Эрдогана, этот тип вооружения Турция намерена использовать в зарубежных миссиях.