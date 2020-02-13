Армия Турции нейтрализовала 55 военных Сирии

«По последним данным из разных источников в регионе Идлиб, стало известно, что нейтрализованы 55 элементов сирийского режима», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские правительственные силы и российской армии намеренно атаковали мирных жителей Идлиба.

Однако пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков подчеркнул, что цель правительственной армии Сирии в Идлибе — нейтрализовать террористов.