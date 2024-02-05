Мир 05 февраля 2024, 07:10 Армия Центральноафриканской Республики при поддержке России отразила атаку боевиков Посольство РФ подтвердило, что армия ЦАР отразила атаку суданских боевиков AMISOM Public Information / flickr

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Боевики из Судана атаковали горнодобывающий объект на севере Центральноафриканской Республики. Военные при поддержке российских инструкторов отразили нападение. Посольство России подтвердило эту информацию РИА «Новости».

«В посольстве эту информацию подтверждают», — сообщил представитель дипмиссии.

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Радиостанция Lengo Songo объявила о нападении на севере ЦАР. Боевики из Судана атаковали горнодобывающий объект в деревне Мамун префектуры Вакага. Вооруженные силы республики совместно с российскими специалистами отразили нападение и ликвидировали одного из главарей «Коалиции патриотов за перемены» с позывным Б-13.

Страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока стали союзниками России на мировой арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он причислил к «близкому окружению» Саудовскую Аравию, Турцию и Иран.