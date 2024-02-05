05 февраля 2024, 07:10
Армия Центральноафриканской Республики при поддержке России отразила атаку боевиков
Посольство РФ подтвердило, что армия ЦАР отразила атаку суданских боевиков
Боевики из Судана атаковали горнодобывающий объект на севере Центральноафриканской Республики. Военные при поддержке российских инструкторов отразили нападение. Посольство России подтвердило эту информацию РИА «Новости».
«В посольстве эту информацию подтверждают», — сообщил представитель дипмиссии.
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Радиостанция Lengo Songo объявила о нападении на севере ЦАР. Боевики из Судана атаковали горнодобывающий объект в деревне Мамун префектуры Вакага. Вооруженные силы республики совместно с российскими специалистами отразили нападение и ликвидировали одного из главарей «Коалиции патриотов за перемены» с позывным Б-13.
Страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока стали союзниками России на мировой арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он причислил к «близкому окружению» Саудовскую Аравию, Турцию и Иран.
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