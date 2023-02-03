03 февраля 2023, 09:03
Армия ЦАР при поддержке инструкторов из России разгромила бандформирования в стране
Посол Бикантов: военные ЦАР при поддержке России разгромили бандформирования в стране
Большую часть незаконных вооруженных формирований в Центрально-Африканской Республике удалось уничтожить силами армии ЦАР при поддержке российских инструкторов. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Банги Александр Бикантов.
По его словам, после разгрома большая часть бандформирований превратилась в мелкие криминальные группы, главари которых сбежали из страны. Бикантов отметил, что власти ЦАР высоко ценят работу инструкторов из России. Специалисты проводят подготовку местных военных, сотрудников полиции и жандармерии.
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«В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР», — подчеркнул посол.
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Он обратил внимание, что благодаря этому в стране удалось избежать нового витка гражданской войны. По словам Бикантова, премьер ЦАР Феликс Молуа в личной беседе недавно напомнил о выражении, что настоящие друзья познаются в беседе, имея в виду Россию.
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