Мир 17 сентября 2023, 10:09 Армия Тайваня зафиксировала 28 военных летательных аппаратов Китая около острова Тайвань обнаружил 28 летательных аппаратов НОАК у острова Википедия

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Возле Тайваня 17 сентября обнаружили 28 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Срединную линию Тайваньского пролива пересекли 20 самолетов, они вошли в опознавательную зону ПВО. Об этом заявили в оборонном ведомстве острова, его процитировал ТАСС.

В числе замеченных летательных аппаратов были истребители J-10, J-16, стратегические бомбардировщики H-6, самолет KJ-500, самолет Y-9, самолет-заправщик Y-20, а также БПЛА CH-4.

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Ранее Китай предупредил о жесткой реакции на военную помощь США Тайваню. Ответ КНР вскоре перестанет ограничиваться одними заявлениями, указали в статье Global Times.

Причинами таких шагов могут стать действия американского правительства, которое намеренно провоцирует страну и переходит красные линии, разрушая принцип «одного Китая».

При этом китайские власти открыто выступили против военных поставок Тайваню со стороны Соединенных Штатов и призвали администрацию Джо Байдена перестать наращивать эскалацию конфликта в Тайваньском проливе.