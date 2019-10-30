Армия США заказала российские вертолеты Ми-24 для учений

Scramble: американских военных натаскивают на неудачной «копии» российского Ми-24 Подробнее

От подрядчика требуется предоставить два вертолета Ми-24, а также опытных пилотов-инструкторов, которые могут рассказать об устройстве вертолетов и провести учебные полеты. Подрядчик должен за свой счет организовать доставку вертолетов и инструкторов на базу, где будут проходить учения, а также покрыть суточные, транспортные расходы и расходы на проживание своего персонала.

Российские вертолеты предназначены для «формирования реалистичного представления об угрозе» во время учений «по противодействию авиационной поддержке противника».

Сами учения пройдут с 18 по 20 ноября на авиабазе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона.

Ранее в СМИ появилась информация, что для учений американские военные перекрасили свой вертолет МН-60S в камуфляж российского Ми-24, чтобы использовать его на учениях. Это сделали, чтобы пилоты привыкли к расцветке машин потенциального противника.