Мир 27 ноября 2022, 13:41 Армия США столкнулась с недобором новобранцев из-за ожирения 19FortyFive: Вооруженные силы США столкнулись с проблемой ожирения среди рекрутов Defense.gov

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Новобранцы американской армии массово имеют проблемы с лишним весом. Проблему поднял обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.

Он рассказал об организации специальных курсов предварительной базовой подготовки для будущих бойцов. Их назначение — вернуть рекрутов к стандартам веса, которым отвечают только 23% молодых американцев.

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По данным, которые опубликовал Бейнон, в нынешний призыв не хватило 10 тысяч новобранцев. Среди причин недобора — ожирение среди призывников и ранее совершенные уголовные преступления.

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Журналист привел слова начальник штаба армии генерала Джеймса Макконвилла. Он заявил, что доволен успехами части новобранцев, способности которых по стандартам первоначально оказались низкими.

Ранее стало известно, что армия США не сможет одолеть Китай без выстроенной логистики в Тихом океане.