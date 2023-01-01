Мир 01 января 2023, 12:11 Армия США признала бесполезность ВСУ в противостоянии с Россией 19FortyFive: Подполковник США Дэвис заявил об отсутствии сценария победы Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Будущего, в котором ВСУ победят в противостоянии с союзными силами, просто не существует. Таким мнением поделился американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Он поделился видением ситуации в статье для издания 19FortyFive.

По его словам, такое мнение обусловлено текущим оснащением ВСУ. Дэвис заявил, что у ВСУ не хватает ресурсов для противостояния союзным силам.

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«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии», — написал он.

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Также Дэвис заявил, что текущее состояние ВСУ не позволяет вытеснить сотни тысяч вооруженных россиян с территории восточноевропейской страны.

Кроме того, подполковник поделился видением позиции США в конфликте РФ и Украины. По его словам, Соединенным Штатам крайне важно не стать непосредственным участником ситуации вне зависимости от дальнейших событий. Дэвис заявил, что непосредственное втягивание США в конфликт грозит крахом американской экономики и ослаблением армии страны.