Важное 02 декабря 2022, 10:42 Армия США привела войска в Литве в боевую готовность Командующий армией Литвы Рупшис: США изменили режим присутствия на боевой РИА «Новости»

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Ротационные подразделения армии США в Литве изменили режим своего присутствия со сдерживания на боевой. Об этом объявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, рассказал ТАСС.

Он напомнил, что в Литве дислоцируется батальон на 500 американских военнослужащих. Если раньше, по словам Вальдемараса Рупшиса, они осматривались и проводили учения, то теперь, помимо этого, обзавелись техникой для немедленного удара в случае необходимости. Он сказал, что США учли военные угрозы и приняли такое решение.

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Последняя ротация американской группировки в Литве произошла в начале ноября. Тогда офицеры и солдаты привезли с собой самоходные гаубицы Paladin, танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры и другую технику.

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Ранее Литва отказалась предоставлять Украине свои гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны NASAMS. На заседании Государственного совета по обороне Вальдемарас Рупшис сказал, что это было бы возможно, если бы его армия собиралась закупить для себя новое вооружение на смену. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков предположил, что страна исчерпала запасы советского вооружения.