Армия США попросила продать ей макеты автомата Калашникова

«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — указано в заявке Министерства армии США.

Макеты необходимы военному ведомству в рамках поставок учебного снаряжения. К учебным российским автоматам также будут приобретены средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

Кроме того, согласно заявке, американским военным необходимы две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами, а также коробки с дымовыми шашками. Учебные пособия будут приобретены через онлайн-аукцион.

Американской армии понадобился автор для книги о вьетнамской войне Подробнее

Армии США ранее понадобился автор, который взял бы на себя сбор информации для написания «исчерпывающей рукописи» о военных операциях США во Вьетнаме. Предпочтение военные отдали бы писателю, который лично принимал участие во Вьетнамской кампании 1968–1970 годов. На крайний случай подойдет и кто-то из бывших сотрудников штаба армии или оборонного ведомства.