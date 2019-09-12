  • Армия США попросила продать ей макеты автомата Калашникова

    12 сентября 2019, 08:46

    Алексей Сахаров

    Американская армия запланировала закупку пяти макетов автомата Калашникова, сообщил сайт RT. Пособие, имитирующее стрельбу из штатного АК, будет использовано для обучения военнослужащих.
    Армия США попросила продать ей макеты автомата Калашникова

    «Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — указано в заявке Министерства армии США.

    Макеты необходимы военному ведомству в рамках поставок учебного снаряжения. К учебным российским автоматам также будут приобретены средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

    Кроме того, согласно заявке, американским военным необходимы две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами, а также коробки с дымовыми шашками. Учебные пособия будут приобретены через онлайн-аукцион.

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