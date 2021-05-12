Армия Сирии уничтожила около 350 боевиков при поддержке ВКС России

С 23 апреля 2021 года сирийские военные при поддержке российских ВКС уничтожили 338 террористов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, также удалось уничтожить более 80 объектов и укрытий боевиков. Предотвращены теракты против мирного населения и военных. Кроме того, задержаны 44 террориста, шесть единиц техники выведено из строя, 20 единиц захвачено.

«Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирии», — цитирует представителя российской группировки войск в САР Life.