Мир 07 апреля 2023, 13:11 Армия России учтет все данные о планах ВСУ, даже из Госдепа — Кремль Пресс-секретарь Песков: ВС России отслеживают всю информацию о планах ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска учтут заявление Госдепа США о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армия отслеживает всю информацию о планах противника, сообщили «Известия».

Журналисты спросили его, как в администрации президента отнеслись к словам госсекретаря Энтони Блинкена о готовящемся в ближайшие недели контрнаступлении. Дмитрий Песков перенаправил вопрос к Минобороны, заявив, что это станет предметом внимания военных, а не Кремля.

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«Они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают при планировании, продолжении спецоперации», — сказал он.

Госсекретарь США раскрыл планы киевского режима в одном из последних интервью, сообщил Nation News. Он назвал примерные сроки атаки и признал, что Запад помог ему в подготовке контрнаступления, наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала.