Армия РФ освободила от националистов Балаклею

Вооруженные силы РФ освободили от националистических батальонов город Балаклею, заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российская армия принимает меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

«В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», — сказал он, подчеркнув, что жертв и разрушений жилых домов нет.

По данным Минобороны, всего за время специальной военной операции российские военные поразили 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационные станции.

Также, по словам Конашенкова, было уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

Конашенков добавил, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ вышла на рубеж Красный Лиман — Приволье — северная окраина Северодонецка. Продвижение составило четыре километра, уточнил он. По информации Минобороны, подразделения Вооруженных сил ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполя, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное и Водяное.

Представитель ведомства добавил, что российская армия, продолжая успешные наступательные действия, взяла под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняла передний край с подразделениями ДНР.