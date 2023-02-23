Мир 23 февраля 2023, 08:50 Армия обороны Израиля заявила об обстреле сектора Газа ЦАХАЛ: израильские военнослужащие обстреляли сектор Газа утром 23 февраля

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Израильские военные с утра 23 февраля открыли огонь по сектору Газа. Об этом сообщили представители пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Их процитировал ТАСС.

ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — сказали авторы заявления.

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Они пообещали обнародовать подробности о случившемся попозже.

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При этом перед обстрелом сектора Газа военнослужащие из этого региона сами открыли огонь по противнику. Всего они выпустили шесть ракет, пять из которых успели перехватить системы ПВО Израиля. Оставшийся боеприпас упал на открытую местность. О пострадавших и разрушениях пока ничего неизвестно.

В первые часы 23 февраля сообщалось, что сигналы воздушной тревоги прозвучали в Ашкелоне и Сдероте. Кроме того, предупреждение об опасности слышали жители районов, расположенных на юге Израиля, недалеко от сектора Газа.