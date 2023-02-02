Мир 02 февраля 2023, 05:05 Армия обороны Израиля сообщила об авиаударах по сектору Газа Армия обороны Израиля в Twitter сообщила об ударах по сектору Газа Pxhere

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об авиаударах, которые наносятся по территории сектора Газа. Об этом пресс-служба израильской армии сообщила на своей странице в Twitter, написал ТАСС.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Газе», — указано в сообщении.

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В конце января израильский МИД обвинил Палестину в «поощрении терроризма». Это произошло из-за видеозаписи, на которой палестинцы праздновали гибель израильтян в ходе теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Жертвами атаки тогда стали восемь человек.

Позже подросток открыл стрельбу в Городе Давида. В результате происшествия пострадали два человека. Случившееся квалифицировали как «подозрение на теракт». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен Гвир призвал ввести для террористов смертную казнь. Израильские власти пообещали «мощно, быстро и точно» ответить на теракты.

Затем арабские СМИ сообщили о вводе израильской армии в города Палестины, но 29 января палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль опроверг эту информацию.