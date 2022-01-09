Армия Норвегии осталась без нижнего белья из-за пандемии

Норвежская армия столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за пандемии коронавируса. Теперь уволившиеся со службы солдаты должны сдавать не только форму, но и носки с трусами.

О нехватке нижнего белья сообщил официальный представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил (FLO) Ханс Мейзинсет, написал NRK. Проблема с обмундированием началась после задержек поставок, вызванных пандемией.

В 2021 году для решения проблемы штаб решил временно ввести сдачу нижнего белья. Уволившихся из армии обязали сдавать форму, а также носки, трусы и бюстгалтеры. В этом году такую меру сделали постоянной.

Проблемы в норвежской армии начались не только с нижним бельем. Оказалось, что солдатам не могут выдать обувь слишком больших и слишком маленьких размеров.

«Вам могут выдать пару, которую придется носить весь срок службы. И если в ней будет дырка, заменить ее будет нечем. Эта проблем особенно ощутима на севере Норвегии», — рассказал один из военных.

По словам Мейзинсета, сейчас на складах почти нет запасов нижнего белья. Также бывают случаи, когда солдатам приходится ходить в рваной форме.