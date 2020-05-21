Армия ЛНР ответила на обстрел ВСУ

Солдаты ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ. Один из ополченцев получил ранение. Разведка народной республики выявила огневые позиции украинских военных, откуда шла стрельба. После чего ополченцы нанесли ответный удар.

«В ходе ответного огня из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения, вражеская позиция, с которой противник регулярно производил обстрелы наших защитников, а также терроризировал мирных жителей республики, была уничтожена», — говорится в сообщении Народной милиции.

Один украинский военный погиб, еще двое солдат получили ранения.

Кроме того, разведчики ЛНР рассказали, что ночью украинские силовики заминировали местность. В результате на мине подорвался грузовой автомобиль 93-й бригады ВСУ, когда ехал из населенного пункта Крымское в сторону Нижнего.