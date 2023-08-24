Мир 24 августа 2023, 13:07 Армия КНДР предупредила о фатальных последствиях получения ВСУ истребителей F-16 МО КНДР: передав F-16, США превратят конфликт на Украине в ядерную катастрофу Unsplash

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Белый дом не имел права критиковать сотрудничество КНДР с Россией. США, одобрив поставки F-16 на Украину, сами повысили угрозу ядерной катастрофы. Об этом заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, сообщило агентство Reuters.

Он раскритиковал решение американских властей передать киевскому режиму истребители F-16. По мнению министра, это доведет украинский кризис до глобальной ядерной катастрофы. Кан Сун Нам сказал, что Штаты не имели права критиковать военное сотрудничество КНДР с Россией.

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Пентагон выпустил доклад, в котором заявил о разработке наступательного биологического оружия в России и КНДР. Они якобы сохранили базы для воспроизводства патогенов. Доказательств американские военные не привели.

Старший эксперт Института стратегических исследований Роман Лобов заявил «Царьграду», что Россия выступила против санкционного давления на КНДР. Это не понравилось руководству Южной Кореи, Японии и США.