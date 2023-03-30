30 марта 2023, 11:04
Армия Китая заявила о готовности сотрудничать с ВС России
Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с армией России
Китайская армия выразила готовность сотрудничать с ВС России, чтобы укрепить стратегическую коммуникацию и координацию. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия <…> для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации», — сказал Тань Кэфэй.
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Он напомнил о консенсусе, которого достигли президент России Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее США объявили о подготовке к войне одновременно с Россией и Китаем. Об этом сообщил бывший журналист Fox News, а ныне ведущий Redacted News Клейтон Моррис. По его словам, эти две страны представляют угрозу для Америки. В качестве подтверждения своих слов он привел проект военного бюджета на 2024 год, который направлен на КНР.
Минобороны РФ
Китай
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